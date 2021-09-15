هند القحطاني وفيديو فاضح تتجاوز فيه الخطوط الحمراء!

شاركت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها الملايين من معجبينها.

هند القحطاني ظهرت في الفيديو وهي تجلس في حديقة منزلها وعلقت بـ "اليوم اجى ع بالي أتشمس… والشمس مو حارة مقبولة"... هند في الفيديو ظهرت وهي ترتجي توب مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر بطريقة جريئة للغاية.

الجمهور بدوره هاجم هند القحطاني ووصل الأمر للمطالبة بالمحاسبة القانونية، وكان من بين التعليقات المتداولة "هذه شو صاير معها صاير لحمها رخيص".. وتابع أخر "الشمس تحرقك إن شاء الله"..وجاء في تعليق أحدهم "الواضح انو نسبة المشاهدة عندها نزلت قالت يلا نتعرى عشان نرفعها".. واضاف أخر "ليش هيك مو حاسبة حساب الآخرة ولا حساب إنها أم لـ أطفال"..

هند القحطاني وفارس أحلامها!

هند كانت الحديث الأبرز للجمهور خلال الأسابيع القليلة الماضية من بعد ما شاركت منشور تعبر فيه عن رغبتها بالارتباط والحب كغيرها من الفتيات، ومع تداول اسمها بشكل واسع أطلقت عدة مواصفات في الرجل الذي تطمح للارتباط به والتي كان منها "أن يكون بعمر الـ 28 _40.. يحبني ويحب أولادي وان يكون حنون ورومانسي ولا يتزوجني عن طمع واكون الوحيدة في حياته لا زوجة ولا خطيبة ولا عشيقة ومتعلم وله وظيفة، أما الأموال فلا تهمني"...

هند القحطاني تتلقى عرض زواج!

مع تداول قائمة هند القحطاني لفارس أحلامها الذي ترغب بالإرتباط فيه علق نجم مسلسل الميراث الممثل عبدالله القحطاني بأنه مستعد للزواج منها وان الشروط تنطبق عليه من ناحية العمر والهرة إضافةً إلى كون حالته المادية ممتازة إذ صرح بأنه يملك سيارتين وبيت في السعودية وشقة في دبي ويريد شراء شقة في أبو ظبي، كما أن لديه هوايات متعددة من بينها ركوب الخيل والسباحة والغوص.

وحول ما يعجبه بـ هند علق بأنه يحب شخصيتها القوية والتي فرضت بها نفسها في المجال وبين الجميع، كما أضاف أنها تعرفه من مسلسل الميراث، إذ أنها سبق وشاركت صُورة المسلسل عبر حسابها في سناب شات.

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