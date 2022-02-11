هند صبري تتألق على غلاف هذه المجلة

شاركت النجمة التونسية هند صبري، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).



وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة، وهي متصدرة غلاف مجلة (جمالك)، مما نال إعجاب متابعيها.

ويُعرض حاليا للنجمة هند صبري مسلسل (البحث عن علا) و هو يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل (عايزة أتجوز)، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

مسلسل (البحث عن علا) من بطولة باقة متميزة من الفنانين كهند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، محمود الليثي، داليا شوقي، ندى موسي ومن إخراج هادي الباجوري، وتأليف مها الوزير.