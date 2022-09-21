هند صبري تستعد لعرض أحدث أفلامها الكوميدية (فضل ونعمة)

تعود النجمة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما من خلال فيلم (فضل ونعمة)، وتلعب فيه دور نعمة العميلة السرية هي وزوجها فضل والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني.

الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو من إخراج رامي إمام، وإنتاج سينرجي فيلمز وتي فيجن.

فيلم (فضل ونعمة) بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدواني) ونعمة (هند صبري) الذين يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.