هند صبري تعلن عن إيقاف تصوير (هجمة مرتدة) بسبب كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، هند صبري، توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني (هجمة مرتدة)، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابعت خلال مداخلة مع فضائية (فرانس 24): (لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا).

وأضافت هند صبري:(لا نعلم متى يتم إعادة الصناعة والإنتاج، موضحة أن (الأعمال الفنية تم إيقاف أغلبها في مصر، وهو الذي يهدد عرضها في شهر رمضان، وهناك بعض الأعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول إن هذا الأمر مستحيل، يجب أن يجرى فض كل هذه الأماكن وأن يلزم الناس بيوتهم).

ومسلسل (هجمة مرتدة ) من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبري، هشام سليم وماجدة زكي والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم و مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب.

