هند صبري تنفي وجود خلاف مع مواطنتها درة و لكن...

نفت الفنانة هند صبري وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة التونسية درة مقدمة لها التهنئة بمناسبة عودتها للدراما التونسية عبر مسلسل (المايسترو) الذي يُعرَض في شهر رمضان الجاري.

وأضافت خلال برنامج (رسايل) عبر أثير إذاعة نجوم أف أم أنه لا توجد لديها خلافات مع درة أو أي زميل آخر لها في الوسط الفني، إلا انها شددت أن اسمها سيسبق اسم درة على شارة العمل في حال اجتمعتا بعملٍ فني واحد، حسب موقع إيلاف.

وأكدت على أنها تتمنى لزميلتها حنان ترك السعادة سواء عادت إلى الوسط الفني أم لم تعد. لافتة إلى أنها من الشخصيات القريبة منها وهي مشتاقة للقاء بها.

