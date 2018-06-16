هند صبري تُعايد متابعيها بإطلالة مميزة مرتدية قفطان ملوكي!

هند صبري

عايدت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها بنشرها صورة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتبت معلقة: "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وظهرت صبري في الصورة مرتدية قفطان مغربي مميز باللون الأزرق ومطرز باللون الذهبي، فيما تركت شعرها منسدلًان وتغزل متابعي صبري بإطلالتها المميزة وباناقتها.

يُذكر أن الفنانة التونسية هند صبري غابت عن الموسم الرمضاني هذا العام ولم تشارك في أي عمل، ولم تظهر إلا عبر إعلان تلفزيوني، وكانت صبري قد حققت نجاح جماهيري مُبهر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا" والذي قدمت فيه شخصية فتاة تُصاب بمرض السرطان وتبدأ رحلتها مع المرض حتى العلاج، وشاركها في بطولة المسلسل كل من ظافر العابدين، انوشكا، رجاء الجداوي، حنان مطاوع، مصطفى فهمي.