هند عاكف تصرخ في مهرجان القاهرة.. وفستانها يثير الجدل

حاول منظمو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 على إلزام الفنانين بقوانين الحفل والـ"دريس كود" وغيرها من الأمور، لكن لابد من أن تفلت زمام الأمور وتحدث بعض الفوضى والمواقف المفاجئة.

هند عاكف تتشاجر مع منظمي مهرجان القاهرة السينمائي

تشاجرت الفنانة المصرية هند عاكف مع منظمي المهرجان، بعدما منعت من الدخول والسير على السجادة الحمراء؛ نظرًا لعدم حصولها على دعوة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اشتباك وشجار هند عاكف مع المنظمين، معربةً عن غضبها لعدم السماح لها بالدخول، قائلة بصوت عالٍ وسط تواجد الصحافة والفنانيين: "ده مهرجان بلدي محدش يقدر يمنعني منه".

ولإحداثها حالة من الجدل، قرر المنظمون إدخالها الحفل مستعرضةً فستانها الأبيض الذي طبع عليه صور فنانين مصريين رحلوا عن عالمنا، من بينهم: الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة نعيمة عاكف، ونجيب الريحاني، ومحمود عبدالعزيز.

واعتقد البعض في بادئ الأمر أنها منعت بسبب لباسها وعدم التزامها بالـ"دريس كود"، فقد وضع الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، شروطا لحضور الفنانين والفنانات، إلَّا أن أحد المسؤولين نفى ذلك، وقال لموقع "إرم نيوز": "الفنانة هند عاكف حضرت إلى الحفل وحاولت الدخول رغم أنها لم توجه لها دعوة للحضور، لكنها أصرت على الدخول بالقوة، وتسببت في مشكلة تداولتها وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا".

وتابع: "بالإضافة إلى أنها لم تلتزم بـ دريس كود الخاص بالمهرجان، إلا أنه كان من الممكن أن تدخل إذا كانت تحمل دعوة للحضور، واضطررنا إلى إدخالها بسبب الشجار الذي افتعلته".



