هوس أحد معجبي نوال الزغبي يعود عليه بثروة طائلة!

تمكن معجب مصري بالفنانة نوال الزغبي ويحمل لقب (ميدو) من جني ثروة من المال من خلال احتفاظه بألبومات نادرة لنجمته المفضلة منذ بدايتها في عالم الغناء حتى اليوم.

نشر عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي 15 نسخة نادرة لألبومات نوال الزغبي بين سيدي وكاسيت. وهي: الليالي، ياما قالو، مالوم، اللي تمنيتو، بلاقيه في زماني، مندم عليك، عينيك كذابين، وحياتي عندك، معرفش ليه، كده bye، خلاص سمحت، مش مسامحة، وغيرها من النسخ النادرة التي لم تعد متوفرة في الأسواق العربية.

وأكدت التعليقات أنه قد يحصل على ثروة كبيرة مقابل بيع هذه المجموعة التي استطاع الحفاظ عليها خلال السنوات الطويلة الماضية، تعبيراً منه عن حبه للفنانة اللبنانية.

بدورها كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن اسم أغنيتها الخليجية الجديدة، عبر حسابها على (تويتر)، مؤكدة أن الموسيقى هى دواء الروح.

وكتبت نوال الزغبى، قائلة: (بدي خبركن سر إذا كنت مبسوطة أو حزينة مدايقة أو تعبانة يعني بكل الحالات الموسيقى هى الدواء لروحي خلينا نغير جو ومود حابين تعرفوا اسم الأغنية الخليجية)، ثم غردت في تغريدة أخرى وكتبت قائلة: (عليه ابتسامة).