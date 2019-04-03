هيئة الترفيه في السعودية تفي بوعدها وتعلن عن أول حفل غنائي لخالد عبد الرحمن

خالد عبد الرحمن

أعلنت اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة والترفيه في السعودية يوم أمس، عن تنظيم أول حفل موسيقي للفنان صاحب الشعبية الكبيرة داخل السعودية وخارجها خالد عبد الرحمن، ويأتي هذا القرار من الهيئة الممثلة برئيسها تركي آل الشيخ، كاستجابة لمطالب الجماهير سابقًا.

وقالت اللجنة، في تغريدة لها على تويتر مساء االثلاثاء، إن الحفل سيقام يوم 5 أبريل (نيسان) الجاري، وأضافت “أنتم على موعد مع حفل جماهيري ضمن سلسلة حفلات السعودية، والتي ستقام في عدة مناطق بالمملكة والانطلاقة مع الحفل الأول في العاصمة الرياض، ويحييه الفنان الجماهيري خالد عبد الرحمن، والفنان عبدالعزيز المنصور".

وتعود قصة الحفل إلى وعد قطعه تركي آل الشيخ على نفسه، بالعمل على تنظيم عدة حفلات للفنان خالد عبد الرحمن في مناطق مختلفة من المملكة.

يشار إلى أن حالة الفنان خالد عبد الرحمن بدأت بالتحسّن شيئًا فشيئًا، حيث أنه أصاب متابعيه بالقلق والترقب بعدما أعلن قبل عدة شهور عن دخوله المشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعدما تم تشخيص حالته طبيًا بمرض يسمى "الحزام الناري".