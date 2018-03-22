هيا الشعيبي مختلفة وأكثر رشاقة بعد عملية تكميم المعدة الثانية!

هيا الشعيبي

تداول عدد من محبي ومتابعي الفنانة الكويتية هيا الشعيبي صور حديثته لها من إحدى الفيدوهات التي نشرتها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وتظهر الشعيبي بالصور مرتدية بلوزة فضفاضة وبنطلون ضيق باللون الأسود، وكشفت اطلالة الشعيبي هذه عن خسارتها للوزن بشكل كبير.

حيث ظهرت الشعبيبي بالصور مختلفة وأكثر رشاقة، وتأتي خسارة الوزن هذه بعد مرور أشهر على عملية تكميم المعدة الثانية والتي كانت الشعبيبي قد أجرتها قبل فترة.

يُذكر أن الفنانة الكويتية كانت قد لجأت لعملية تكيم معدة هي الثانية لها في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن عاد وزنها للزيادة من جديد وبشكل كبير بعد فترة من اجرائها العملية الأولى.