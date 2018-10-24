صورة: هيا الشعيبي تستعرض قوامها الجديد بعد خسارتها نصف وزنها

هيا الشعيبي

فاجأت الفنانة الخليجية هيا الشعيبي جمهورها بشكلها الجديد بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة ونحت جسمها.

ونشرت الشعيبي مجموعة من الصور عبر صفحتها على تطبيق (انستغرام)، تستعرض فيها جسمها الجديد بعد خسارتها نحو نصف وزنها السابق، حسب موقع دنيا الوطن.

وظهرت بفستان ضيق باللون الأسود زينته بقلادة ضخمة من اللؤلؤ الأبيض وأيقونة حمراء كبيرة، وبمكياج قوي أبرز جمالها بشكل كبير بعدما بات وجهها نحيفاً، وصدمت الصور جمهورها الذين تغزلوا في جمالها ورشاقتها المتجددة.