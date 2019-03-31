هيا الشعيبي تصدم جمهورها وتظهر لهم بشكل جديد كليًا..فماذا فعلت؟

هيا الشعيبي

أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التغيير الواضح على ملامحها والوزن الكبير الذي فقدته، بالإضافة إلى الإطلالات الشبابية التي ظهرت فيها في آخر صورها خلال تحضيرها لحفل عيد ميلاد ابنتها.

وأطلت هيا الشعيبي حديثًا من خلال مقطع قامت بمشاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وكانت تضع مكياج قوي جدًا، وتحولت بشرتها السمراء إلى بيضاء، مع وضع أحمر شفاه صارخ، وأكملت الإطلالة بمجوهرات حول عنقها وأذنيها.

وكان الجمهور قد انتقد الإطلالات والمكياج الكثيف الذي تظهر فيه الفنانة الكويتية بشكل متكرر، وكانت بعض تعليقات المتابعين كنوع من العتاب، حيث اعتادوا أن يشاهدوا هيا الشعيبي صاحبة الروح المرحة والكوميدية المعروفة ببساطتها، إلّا أنها انغمست في الوقت الحالي بعمليات التجميل وآخر صيحات المكياج.