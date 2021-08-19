هيا الشعيبي تعتذر للسعوديين عن الإساءة لهم...فما القصة؟

بعد أن أثارت تصريحاتها غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذرت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي عن إساءتها للملكة وللشعب السعودي.

الشعيبي قالت في مقطع مصور شاركته عبر حسابها على موقع (سناب شات)، إنها ستلتقي جمهور السعودية قريبا، ووصفت السعوديين بأنه شعب (طيب وجميل)، وأنها لا تنسى فضل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار (تركي آل الشيخ)، ولا مواقفه الجميلة معها.

كما طلبت من جمهورها في السعودية ألا يحملوا ضغينة في قلبهم تجاهها، وتابعت مؤكدة: (حقكم على العين والرأس، ولأنني أدرك أنني لست مخطئة في شيء، إلا أنني لا أريد أحد أن يحمل ضغينة لي).

وأشارت إلى أن الشعيبي اسم حي كامل في الرياض، وأن السعوديين هم أهلها وناسها.

في السياق، وعدت الشعيبي جمهورها في السعودية بمفاجأة، وهو تقديمها لأحد عروضها الفنية مجانا ليوم كامل.

وختمت هيا الشعيبي كلامها بالتأكيد لجمهورها في السعودية أن الجميع يعلم أن (قلبها أبيض)، وأن الحياة أكبر من أن تضيع في ضغينة وكره، وأنها (لا تتمسكن لكي تتمكن) بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن بداية أزمة هيا الشعيبي مع السعوديين، كانت مع تدشين هاشتاغ (هيا الشعيبي تسيء للسعودية) بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، عندما شاركت الشعيبي صورة قديمة لأمير قطر تميم بن حمد برفقة الشيخ الراحل وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجانبهما، لكنها تجاهلت وجوده.

وقالت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، إنها كانت بجانب هيا الشعيبي خلال الخلاف الذي تسبب في غضب عارم بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها ورفضت الاعتذار حينها.