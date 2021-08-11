هيا الشعيبي بأول رد على إلهام الفضالة…"أفعى"!

خلافات الصديقتان السابقتان هيا الشعيبي والهام الفضالة ما زالت مستمرة ليومنا الحالي وسط ردود متبادلة عبر السوشال ميديا.

هيا الشعيبي شاركت إيموجي"أفعى" عبر حسابها الرسمي في سناب شات وارفقتها بتعليق "احترسوا"..مما دفع الجمهور لربط الموضوع مباشرةً بـ إلهام الفضالة خاصةً بعد التصريحات النارية التي أطلقتها أول أمس حول علاقتها بـ هيا.

إلهام كانت قد أكدت أنها كانت بجانب هيا خلال الخلاف السياسي الكبير وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي بعد أن تصدر اسمها التريند بتهمة الإساءة، إلا أن الشعيبي رفضت الإعتذار بحسب تصريحات الفضالة واصرت على موقفها.

الفضالة تابعت أنه خلال فضيحة الفيديو الشهير كانت أيضاً بجانبها وحاولت مساعدتها على الرغم من انشغالاتها بعملها وعائلتها إلا أن هيا لم تقدر ذلك وهاجمتها عدة مرات بطريقة غير مباشرة عبر السوشال ميديا خاصةً بعد الانقطاع الذي حصل بينهما حين غيرت الشعيبي مكان سكنها لوجه ابعد عن بيت الفضالة.

المفاجئ كان تصريح لـ إلهام حول أن الحرب أطلقت شرارتها هيا بعد تداول صُورة لـ الفضالة مع الممثل طارق العلي والذي جمعته مشاكل عديدة مع الشعيبي انتهت بطلاقهما فنياً لعدة سنوات على الرغم من تعاونهما الذي كان ناجحا قبل الخلاف.

هيا الشعيبي تعاتب إلهام الفضالة!

يذكر ان هيا كانت قد شاركت فيديو تعاتب صديقتها إلهام الفضالة بسبب عدم وقوف الأخيرة بجانبها في وقت حاجتها لها خاصة بعد كل ما تعرضت له من مشاكل حرق ابنتها ومرض زوجها حتى دخولها السجن لمدة 4 أيام بسبب قضية الفيديو الإباحي.

وختمت الفيديو وهي تبكي " يا ما دافعت عن ناس وخسرت ناس عشان ناس وهم عارفين نفسهم اذا قعدوا مكان جديد اطير اذا دشوا مستشفى اطير اذا صارت ولادة اطير ولو اسمع اي شي اطير وسنابي كان يشهد."

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