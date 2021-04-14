هيا الشعيبي تكشف سبب تغيبها عن الدراما الرمضانية..وعمل كوميدي يجمعها بعباس النوري!

يحظى العديد من النجوم خلال شهر رمضان المبارك بفرصة المشاركة بأعمال درامية كثيرة، باعتبار أن جميع المنتجين يبدأون بالتسابق في إبراز أعمالهم خلال هذا الموسم.

ورغم الأعمال الدرامية والكوميدية التي يزخر بها هذا الشهر، إلَّا أن الممثلة الكويتية هيا شعيبي لم تُرشَّح لأي عمل على الإطلاق، وصرَّحت خلال لقائها في برنامج "وياكم" أنها لم تشارك في أي عمل لأسباب خارجة عن إيرادتها.

وحينما سأل مقدم البرنامج صالح الراشد حول أسباب تغيُّبهاعن الدراما الرمضانية، أجابت هيا الشعيبي بمنتهى الصراحة أنها لم ترشح لأي عمل لأسباب خارجة عن إيرادتها وأشارت أنها لا تعلم أسباب تراجع المخرجين عن اختيارها، وصرَّحت أنها ليست من أولئك الفنانات ممن يتصلن لطلب دور في عمل فني.



من جهة أخرى، لم تظهر الشعيبي في برنامجها الرمضاني "فانوس هيونة" وتغيَّبت عن تقديمه كذلك.

ورغم تغيبها عن الساحة الفنية، أشادت هيا الشعيبي بزملائها الفنانين ممن حظوا على أعمال درامية خلال هذا الموسم، وهنأتهم وأعربت عن سعادتها لمشاهدتهم.

وعلى صعيد آخر، أكدت الشعيبي مشاركتها في عمل كوميدي قادم بعنوان "عمارة في مهب الريح"، وسيشارك فيه نجوم عرب من بينهم النجم السوري عباس النوري، وسيعرض العمل على القناة القطرية BeIN.