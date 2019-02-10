بالفيديو: هيا الشعيبي تكشف للمرة الأولى عن دخولها السجن..وهذا هو السبب

هيا الشعيبي

حلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وكشفت خلال الحلقة للمرة الأولى عن كواليس وأسرار دخولها السجن لفترة من الزمن، وذلك بسبب قطعها لإشارة مرور.

وخلال قضائها لمدة أسبوع داخل السجن، تعرفت الشعيبي على الكثير من السيدات هناك ولا زالت لديها ذكريات من ذلك المكان، خاصة وأنها أصيبت بمرض السكّري فور الحكم عليها بالسجن بسبب الحزن، إضافة إلى مشاركتها لقصص عديدة مع النساء اللواتي تواجدن معها، حيث أنها أعربت عن أمنيتها بكتابة مسلسل عن السجينات اللاتي قابلتهن، إلّا أن التصوير بالسجن مرفوض من قبل السلطات، والعمل لا بد أن يكون واقعيًا.

من ناحية أخرى، انتقدت هيا الشعيبي بعض الفنانات عندما بدأت بالحديث عن المقلب الذي وقعت فيه مع الفنان رامز جلال، وقالت أنه لا يصح أن تخرج فلانة وتصرح أنها كانت على علم بالمقلب لأنها بالأصل تقاضت مبلغ كبير وقبلت بالتواجد في الحلقة، لذا ليس أمرًا أخلاقيًا أن تحرق كرت البرنامج حتى لو أنه مفبرك وما تقوله صحيح.