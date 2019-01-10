هيا الشعيبي

على ما يبدو أن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لم تستطع أن تتمالك نفسها وشعرت بالاستفزاز الشديد، وذلك بعد فيديو سما المصري أثناء تواجدها بالقرب من أبراج الكويت التي تعتبر رمز من رموز الدولة، حيث أنها تحدثت بطريقة غير لائقة وطريقة تحمل في طياتها إيحائات جنسية خاصة أن الكاميرا كانت تركز على جسدها وليس على الأبراج.

وقالت الشعيبي، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات“: “في واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا، هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء”.

الجدير ذكره أن سبب تواجد سما المصري في الكويت خلال الأيام الماضية هي دعوة قامت بتوجيهها الإعلامية الكويتية مي العيدان لها والتي استضافتها في برنامجها "كشف حساب".

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا