هيثم سعيد يطرح كليب أغنيته الجديده (يوم 30)

طرح المطرب هيثم سعيد أغنية جديدة من البومه الجديد تحمل اسم (يوم30) على طريقة الفيديو كليب وهي هيد الألبوم، من كلمات علاء سليمان وتوزيع أحمد حسين وألحان جوليو وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية: (اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعي صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغي أي اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين).

من ناحية أخرى،انتهى هيثم من تسجيل كل أغاني ألبومه الجديد والذى يحمل اسم (يوم 30)، والمقرر طرحه كاملا خلال الشهر الحالى ويضم 8 أغاني.