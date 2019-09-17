هيثم شاكر يكشف عن إصابته بالسرطان ورحلة علاجه التي امتدت لأكثر من 8 سنوات!

فاجأ الفنان هيثم شاكر محبيه ومتابعيه بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن فترة غيابه الطويلة وعن سفره للخارج ورحلة علاجه من المرض التي امتدت لأكثر من 8 سنوات وانتهت بتعافيه من الورم الخبيث الذي أصابه.

وفي التفاصيل، كشف هيثم شاكر خلال اللقاء التلفزيوني الذي حل ضيفا فيه مع إسعاد يونس، وقال أنه علم بإصابته بورم خبيث في القولون قبل 8 سنوات ، وقرر إخفاء الأمر ولم يخبر إلا بعض المقربين منه فقط، ومن ثم بدأ بتلقّي العلاج الذي كان قد تسبب له بمضاعفات أثرت على معدته ومنعته من الأكل لذلك خسر الكثير من الوزن.

وأضاف هيثم شاكر أنه تعافى من السرطان ولكن لا يزال هناك بعض الأعراض الجانبية بسبب العلاج وخاصة في معدته، والمحزن في الأمر بشكل كامل هو أنه منذ معرفته بمرضه وبدايته لرحلة العلاج أخفى الأمر عن والدته تمامًا، وتوفيت دون أن تعلم أن ابنها كان مصابًا بالسرطان وذلك حرصًا منه على حالتها النفسية.

الجدير ذكره أن الفنان هيثم شاكر عاد مؤخرًا إلى المنافسة في الساحة الغنائية بعد غياب طويل، وطرح ألبومه الجديد بعنوان "معرفة قديمة"، ويحتوي على 13 أغنية، وكانت أغنية "مفيش بعد بينسي" قد نالت على إعجاب الجمهور وتخطت حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب.

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