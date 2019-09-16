أول تعليق من عاصي  الحلاني بعد نجاته من حادثة سقوطه عن الحصان

سادت حالة من القلق خلال الأيام الماضية بين محبي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وذلك بعد نجاته من الموت عقب تعرضه لحادثة خطيرة أثناء ركوبه الفرس، وزاد القلق لدى الجمهور بعد رؤية عاصي بوجه متورم وكدمات وجبس حول رقبته.

وحتى يبقى عاصي على تواصل مع جميع من تابع حالته وسأله للإطمئنان عليه، قام فارس الغناء العربي بنشر تغريدة عبر حسابه على تويتر طمأن فيها محبيه قائلًا: " إلى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً...! لكم مني كل الحب والتقدير".

الى جميع الأحباء والأوفيياء

أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني

وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر..

وإن شاء الله ألقاكم قريباً...!

لكم مني كل الحب والتقدير،

عاصي الحلّاني 🙏❤️ pic.twitter.com/UNJrXe8TkS — Assi El Hallani (@assihallani) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩

الجدير ذكره أن عاصي الحلاني يشارك خلال العام الحالي في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" إلى جانب نانسي عجرم ومحمد حماقي، وتأتي هذه المشاركة ضمن المدربين بعد انسحابه من برنامج "ذا فويس" ليحل مكانه كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

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