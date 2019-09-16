تعرّفوا على الثمن الباهظ لإطلالة أحلام في المؤتمر الصحفي لبرنامج "ذا فويس"!

ليست المرة الأولى للفنانة الإماراتية أحلام في هذا المجال، حيث اعتاد عليها الجمهور وخاصة مع بدء تصويرها لحلقات برامج المواهب، أن يقع اختيارها على أغلى الملابس بأسعار تتخطى آلاف الدولارات وهذا ما حدث في إطلالتها في المؤتمر الصحفي لبرنامج "ذا فويس" الموسم الخامس.

وبعد مشاركة أحلام لجلسة تصوير لإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج "ذا فويس"، كشفت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن الثمن الباهظ الذي دفعته أحلام للبدلة التي ارتدتها، حيث بلغ سعر البنطال 8,935 ريال سعودي وسعر الشيرت 6,658 ريال سعودي وسعر الكوت 8,346 ريال سعودي.

الجدير ذكره أن الفنانة أحلام تشارك للمرة الثانية كمدربة في برنامج "ذا فويس" الذي سيتم عرضه السبت المقبل 21 سبتمبر، وكانت قد نالت لقب أحلى صوت عن طريق أحد مواهب الغناء في فريقها، ألا وهي الفنانة العراقية دموع تحسين.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: