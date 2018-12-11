هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها...(صور)

هيدي كرم

أحتفلت الفنانة هيدي كرم، بعيد ميلاد خطيبها المنتج عصام عبد العزيز متمنيه له السعادة و النجاح فى حياته.

ونشرت هيدي، صور الاحتفال على خاصية (ستوري) عبر حسابها على موقع تبادل الصور (إنستجرام)، وكتبت قائلة: (كل سنة وأنت طيب وسعيد ومرتاح البال، ومحقق كل أحلامك اللى تستاهلها، يا أجدع وأطيب قلب).

واحتفلت الفنانة هيدي كرم، فى شهرآب/ أغسطس الماضى بخطبتها إلى المنتج والفنان عصام عبد العزيز، وأقيم الحفل بأحد الأماكن العامة وسط مجموعة من أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني.