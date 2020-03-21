هيفاء تسخر من شائعة إصابتها بـكورونا: ممكن اسم المستشفى!

سخرت النجمة هيفاء وهبي من خبر نشرته وسائل اعلام عربية، حول اصابتها بفيروس كورونا ونقلها الى احد المستشفيات للعلاج.

وأعادت وهبي نشر صورة الخبر الكاذب عبر حسابها الرسمي في موقع (تويتر)، معلقة بقولها: (‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة )،بحسب مجلة لها.

وأضافت في تغريدتها: (وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد شكرا).

من جهة أخرى، تكثف هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد (أسود فاتح) المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.