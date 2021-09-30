هيفاء تشعل مواقع التواصل بصور جريئة من داخل المصعد

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام).

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة أنوثية جرئية، وهي داخل المصعد، مرتدية فستانا قصيرا مجسما، بأكمام طويلة، مصمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس الفستان منحنيات جسدها بكل جرأة، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

وغادرت النجمة هيفاء وهبي القاهرة الأيام الماضية، وطارت إلى بيروت بعد أن قضت إجازتها الصيفية هذا العام بالساحل الشمالي وأحيت عددًا من الحفلات الغنائية هناك.

واكتفت هيفاء خلال العام الجاري بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسني، وهي أغنية (لو كنت)، التي حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجاري.