هيفاء وهبي تبدأ في اختيار أغنيات ألبومها الجديد

قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء زيارتها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة فى إحياء حفل فني، بعقد جلسات خاصة مع بعض الموسيقيين منهم محمود خيامي وتامر على وعزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد يحيى، لاختيار أغاني جديدة تضمها لألبومها الجديد، حسب موقع اليوم السابع.

من جهة أخرى، استعرضت الفنانة اللبنانية هسيارتها الفيراري بصور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت هيفاء خلال الصورة وهى تستعرض سيارتها باطلالة كاجوال جذابة بينما تقف أمام السيارة.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل (أسود فاتح) الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة (شاهد نت) الإلكترونية.

مسلسل (أسود فاتح) من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.