هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة من الصور تجمعها بصديقاتها خلال احتفالهم بعيد الميلاد المجيد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت وهبي بالصور إلى جانب صديقاتها وهي في قمة السعادة حيث علقت على إحدى الصور "العصابة المرحة"، وارتدت وهبي في سهرتها البناتية هذه جمبسوت رمادي مكشوف من ناحية الأكتاف ظهرت فيه بكامل أناقتها واستعرضت فيه أنوثتها.

هذا وهنأت وهبي متابعيها بمناسبة عيد الميلاد حيث نشرت صورة من جلسة تصوير جديدة خاصة لهذه المناسبة ظهرت فيها مرتدية فستان أخضر بشق طويل من ناحية الصدر ومن ناحية القدم، وامسكت بكرة حمراء كبيرة وكتبت معلقة: "أتمنى لكل من يقرأ هذه الجملة الصحة والسعادة والحبّ… ميلاد مجيد وأعياد سعيدة للجميع".