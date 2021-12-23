هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها بزغروطة.. وتنشر لمحات من الحفل

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بحفل خطوبة شقيقتها الصغرى "هنا" على إيدي بارودي في أجواء احتفالية عائلية ضمَّت الأصدقاء والمقربين.



ديكورات حفل خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

وشاركت وهبي متابعيها عبر خاصية "إنستغرام سوري" سلسلة صور توثِّق فيها لمحات من خطوبة شقيقته، حيث نشرت صورة ليدي العروسين مستعرضةً خاتم خطوبة شقيقتها الألماسي، وأرفقتها بتعليق: "لقد قالت موافقة"، يليها مقاطع فيديو للأجواء الاحتفالية وديكورات الحفل والترتيبات الأنيقة وشجرة الكريسماس الضخمة.

وتضمنت ديكورات الحفل جدران مُزينة كاملًا بباقات الورود الحمراء، وطاولات مُزينة بالشموع المضيئة وأكواز الصنوبر والرمان المجفف وأغصان الأشجار الجافة.

ويمكننا سماع هيفاء وهبي تطلق زغروتة عالية أثناء تلبيس العريسين خاتمي الخطوبة، كما استعرضت مهاراتها في الرقص وأدت أغنيتها "لو كنت".

إطلالة شقيقة هيفاء وهبي في حفل خطوبتها



واختارت شقيقة وهبي إطلالة حمراء تناسب أجواء الكريسماس، فارتدت فستان أحمر قصير من قماش الترتر البرّاق جاء بقصة الكتف الواحد، وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها.



إطلالة هيفاء وهبي في حفل خطوبة شقيقتها



من جهة أخرى، تألَّقت الفنانة الحسناء بفستان أسود بسيط من قماش المخمل جاء بأكمام مُزيَّنة بالريش، في حين أسدلت شعرها الأسود الحريري على جانبي كتفها، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء فضي ذي كعب عالٍ.

