هيفاء وهبي ترد للمرة الأولى على اتهامات دعمها للمثلية الجنسية وهذا ما قالته!

هيفاء وهبي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الكثير من الجدل حولها في الآونة الأخيرة، خاصة عندما أطلقت خط الأزياء الخاص بها والذي حمل اسم Beau VoYou، ومشاركتها لإحدى التصاميم التي استخدمت فيها ألوان قوس قزح الخاصة بالمثليين، فاعتبرها الجمهور أنها تدعم المثلية الجنسية بشكل صريح.

وفي حديث خاص لصحيفة "الفجر"، خرجت هيفاء وهبي عن صمتها لأول مرة، وعلقت على ما تم تداوله عن دعمها للمثليين وقالت: " إطلاق خط أزياء خطوة تعني لي الكثير، وأحاول إرضاء نفسي وأهلي وجمهوري، الذي اعتبره الداعم الأول لي في كل خطواتي الفنية وغير الفنية".

وتابعت: "أستخدم ألوانا تدعو للسعادة والتفاؤل والبهجة، ومن يرى الأمر بطريقة أخرى فهو فقط يريد التشويش على نجاحي، وهؤلاء موجودون ومعروفون ولا يفعلون شيئا سوى إثارة المشاكل حول أي نموذج ناجح".

يشار إلى أن هيفاء وهبي كانت قد كشفت في إحدى المقابلات أنها لديها أصدقاء مثليين، وأكدت أنها ليس لديها أي مشكلة بالتعامل معهم، حتى أنها أكدت على العلاقة الوثيقة التي تربطها بهم بغض النظر عن ميولهم.