هيفاء وهبي

أكد محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن عدم رغبتها بالمشاركة في فيلم "ولاد رزق" في جزئه الثاني، وذلك بعدما تم توجيه دعوة لها بشكل رسمي لتكون ضمن قائمة الممثلين من قبل القائمين على العمل.

وأوضح الوزيري من خلال آخر تصريحاته الصحفية بهذا الخصوص قائلًا: "عرض علينا دورًا في الفيلم الذي يجري تصويره حاليًا، ولما راجعناه وجدناه منافيا للآداب، ولا يليق بتاريخ هيفاء وهبي".

وأضاف مؤكدًا: "أي أحاديث عن مشاركة هيفاء في فيلم "ولاد رزق 2" هو نوع من الدعاية للفيلم ولجلب مزيد من المشاهدات".

على صعيد آخر، احتفلت هيفاء وهبي مؤخرًا بعيد ميلادها الـ43، ودارت حولها الكثير من التساؤلات في الآونة الأخيرة من قبل متابعيها، وذلك بسبب انتشار صور رومانسية تجمعها بمدير أعمالها محمد الوزيري، ليؤكد البعض أن هناك ارتباط قريب وأن الثنائي سيعلن عن ذلك بشكل رسمي قريبًا.