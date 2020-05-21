هيفاء وهبي تستعد لتقديم مفاجأة لجمهورها بعنوان (المية مية)

تتعاون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة مع الملحن مصطفي شكري في أغنيه جديدة من كلماته وألحانه ضمن ألبومها الجديد، تحمل اسم (المية مية)، ويقدمها شكري بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور، حسب موقع اليوم السابع.

وفى سياق آخر، تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد (أشباح أوروبا) بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.