هيفاء وهبي تستقبل العام الجديد في القاهرة

تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للعام الثاني على التوالي، حفل رأس السنة بالقاهرة، ويقام يوم 31 ديسمبر الجاري بمشاركة الفنان حكيم، ويقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حسب موقع المشهد العربي.

هيفاء تقوم حاليا بتصوير مشاهد فيلمها (أشباح اوروبا) في الإمارات، إذ سافرت مع فريق الفيلم إلى هناك بعد انتهائهم من تصوير بعض مشاهده في جورجيا.

فيلم (أشباح أوروبا) بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي‎.

