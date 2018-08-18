هيفاء تطرح (واحشني) من جديدها (حوا)

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية (واحشني)، كأول أغاني ألبومها الجديد (حوا)، عبر قناتها بموقع الفيديوهات (يوتيوب)، حسب موقع اخبار اليوم.

يذكر أن ألبوم (حوا) يضم أكثر من 15 أغنية بين اللهجة المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى أربع أغنيات كانت طرحتها سابقاً بشكل منفرد وهي (توتة، قّلها بحبك، ما تيجي نرقص، أهضم خبرية)

وتتعاون هيفاء، في الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وشادي نور، وعمرو المصري، وأحمد عادل توفيق، كما شاركت هيفاء في كتابة بعض الأغاني، أما الملحنين الذي تعاونت معهم هم: محمد وزيري، ومحمد يحيى، وعزيز.