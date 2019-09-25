هيفاء وهبي تعلن إنضمامها إلى قائمة "أجمل النساء عالميًا"

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع إنستغرام خبر انضمامها إلى قائمة أجمل النساء في العالم، وذلك بحسب اللائحة التي نشرها موقع "UberFacts"، حيث تم اختيار الأجمل من كل بلد لتكون الديفا هي الممثلة لبلدها لبنان في هذه القائمة.

وكان أيضًا قد تم اختيار نجمات أخريات معروفات في مجال الفن ليكن ضمن هذه القائمة، ومن بينهن الممثلة أروى جودة من مصر، والممثلة شيلاء سبت من البحرين، ومن الجزائر رشيدة براكني ومن روسيا كريستينا أسموس، والقائمة تطول.

على الصعيد الفني، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا عن عودتها بعد غياب 5 سنوات إلى السنيما المصرية، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "عقدة الخواجة" إلى جانب كل من الفنان أحمد الفيشاوي، بالإضافة إلى معتصم النهار الذي انضم حديثًا إلى طاقم العمل.

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