هيفاء وهبي تغني لجمهورها في المكسيك

تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائياً فى المكسيك يوم 21 يناير/كانون الأول الجاري، وذلك ضمن ليالي (اكسترافاجنزا) الذي يقام في هذا الوقت من كل عام، وتقدم هيفاء في الحفل باقة من أشهر أغانيها.

من جهة اخرى، نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت النجمة اللبنانية مرتدية جيب قصيرا وبلوزة باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أن هيفاء اوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الكوميدي الجديد (رمسيس باريس)، حيث تواصل التصوير هناك بشكل مكثف وتعود إلى القاهرة مع فريق العمل بعد 15 يومًا، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من أحداث الفيلم فى القاهرة.

فيلم (رمسيس باريس) بطولة كل من هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.