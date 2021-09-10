هيفاء وهبي تكشف عن تعرضها لحرب الكترونية على (إنستجرام)

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن سبب حذف (إنستجرام) لصور حفلتها الأخيرة التي أحيتها في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت هيفاء وهبي: (أتعرض دائما لمحاولات وحملات مقصودة على (إنستجرام)، لمسح منشوراتي وصوري التي أقوم بنشرها).وأضافت هيفاء وهبي: (تفاجأت عقب حفلي في مدينة العلمين الجديدة، بأن صور الحفل حذف بعض منها من على صفحتي على إنستجرام، ولكن بعد ستة أيام أعاد إنستجرام مرة أخرى الصور)، حسب موقع صدى البلد.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت قد نشرت مجموعة صور خلال تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي. ، وظهرت في الصور بشكل أنيق وجذاب، وقد اكتسبت لونا ذهبيا مميات من أشعة الشمس

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي :(كيف هيك كل اللوكات بتلبقلك، وكيف ما عملتي شعرك بتطلعي قمر، السمار لابقلك، شعرتك هيك بيجننو، يا ويلي السمار واخد منك حتة، قمر منورة الدنيا كلها، سبحان اللي خلقك).