هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي بهوت شورت ووصلة رقص!

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفل جماهيري أمس في مصر وبالتحديد ضمن منطقة الساحل الشمالي التي تشهد نشاط فني كبير.

هيفاء وهبي اختارت شورت قصير مثير أبرز منحنيات جسدها وأدت وصلة رقص شغلت بها حديث الجمهور والسوشال ميديا والذي شارك الصُور والفيديوهات على نطاق واسع.

هيفاء وهبي كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد أن شاركت مجموعة صُور لها لحظة وصولها للساحل الشمالي، وظهرت وهبي في الصُورة بإطلالة خطفت الأضواء خصوصاً أن لون بشرتها كان بدرجة البرونزاج، وجزء من التعليقات كان حول جمالها وأنها تبدو مثل فتاة في العشرين من عمرها.

من ناحية أخرى، لم تنسى خلال الأيام الماضية الفنانة هيفاء وهبي أن تستذكر الفاجعة التي حلت على مرفأ بيروت العام الماضي، و شاركت عبر حسابها على إنستغرام الذكرى السنوية الأولى للانفجار مرفقة فيديو لها وهي تٌلقي بصوتها شعرًا تعبر فيه عن حبها لبلدها واشتياقها لعودة النور إليه من جديد.

وجاء في المنشور تحديداً "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان، إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة!هلا صار المنظر جرح..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار".

وتابعت "لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !!"...وأضافت بكلمات حزينة: "المنظر اتغير يابيروت، بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!"..واختتمت المنشوربـ "اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك."

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