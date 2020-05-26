هيفاء وهبي تنفي زواجها من مدير أعمالها و تلجأ للقضاء

نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية.

وقالت هيفاء: (ادعاء اثبات زواج المدعى عليه هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا).

هذا و تنظر محكمة قصر النيل لشؤون الأسرة يوم 2 يونيو/حزيران في دعوى قدمها الملحن محمد وزيري يطالب فيها بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ويحسم الجدل الذي أثير بشأن طبيعة علاقتهما خلال الأشهر الماضية.

وقدم وزيري دعواه بعد تحرير هيفاء محضرا ضده تتهمه فيه بسرقة 63 مليون جنيه مصري (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق إثر استغلاله لتوكيل خاص منها يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

وأكدت هيفاء في المحضر أن وزيري استغل التوكيل وأودع المبلغ سالف الذكر في حسابه بدلاً من حسابها الشخصي دون علمها.

وقال محامي الفنانة اللبنانية، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، يهتم بالتعاقد على الحفلات والأعمال الفنية التي تخصها، كما كان يتولى المعاملات المالية من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.