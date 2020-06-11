هيفاء وهبي تهدد بمقاضاة طيار عراقي لهذا السبب...

فوجئت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، باستخدام طيار عراقي فتاة شبيهة لها، من أجل الترويج لنفسه.

و ادعى الطيار ويدعى، فريد لفتة أنه اصطحب هيفاء وهبي بطائرة خاصة من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة (إيه 22) فى جولة ترفيهية يؤديان معا استعراضات جوية فى سماء الإمارات). وصاحبت الخبر صور لفتاة شبيهة لهيفاء وهبي.

من جانبها، عبرت الفنانة اللبنانية عن اندهاشها الكامل من الزج باسمها فى مثل هذه الأمور دون علمها، والاستعانة بشبيهة لها.

وقالت عن شبيهتها للصحيفة المصرية: (ليست شكلي ولا أعرف عنها شيء، أنا لا قصيرة ولا سمراء اللون، وبمجرد نشر هذه الصور سيلحظ جمهوري الفارق بيني وبينها على الفور)، حسب موقع دنيا الوطن.

وهددت هيفاء وهبي كل من يستخدم اسمها عن طريق صور مفبركة بمقاضاتهم على الفور، بل ومطالبتهم بتعويض مادي ومعنوي على سلوك واتباع مثل هذه الأساليب غير السوية بل والإجرامية، بحسب وصفها.





