هيفاء تحسم خبر زواجها:(احترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث!)

هيفاء تحسم خبر زواجها من مدير اعمالها

بعد موجة من الجدل والأخبار المتضاربة، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن حقيقة زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري.

وردت هيفاء وهبي على هذه الشائعات لأول مرة منذ إثارتها عقب نشرها صورة برفقة مدير أعمالها أحدثت ضجة واسعة، مؤكدة أن (الزواج خبر سعيد)، ولكنها لم تتزوج حتى الآن من أي شخص.

وأعربت عن استيائها من الشائعات التي تتردد حول علاقتها بمدير أعمالها، وزواجها منه على خلاف الحقيقة، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) قائلة: (الزواج خبر سعيد!! و احترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث!).

وأضافت: (لكن ومن الآن وحتى يحصل ذلك، أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة، يعني ما تجوزت يعني مني مجوزة انفهمت ولا بعد ؟).

واستطردت قائلة: (أطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك، واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!!).