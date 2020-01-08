هيفاء وهبي متهمة بالعنصرية بسبب هذه التغريدة

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لاتهامات قاسية بسبب الرسالة القصيرة التي دونتتها على صفحتها على (تويتر) للتعبير عن تعاطفها مع الحادث الذي تعارضت له النجمة نانسي عجرم وأسرتها.

وعبرت هيفاء عن تعاطفها بعبارات من القلب قائلة: (ألف حمدلله على سلامتك حبيبت انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر).

وأضافت: (يا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!)، الأمر الذي عرضها لهجوم غير مسبوق من قبل البعض، متهمين اياها بالعنصرية وبأن جملتها الأخيرة تحمل الكثير من الحقد الذي لا يناسبها كفنانة ولا يناسب البوست التعاطفي والموقف، حسب موقع دنيا الوطن.

وربط عدد كبير من المتابعين تغريدتها بالحقد على اعتبار أن المعتدي على منزل عجرم تبين انه يحمل الجنسية السورية، لافتين الى أن جملتها تحمل الكثير من الأخذ والرد وتزعج محبيها من السوريين.









