هيفاء تودع 2018 بـ(نيولوك) يبهر الجمهور!

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي شريط فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بدت فيه بغاية الجمال والأناقة .

وظهرت هيفاء في الفيديو الذي شاركته عبر صفحتها الخاصة على (إنستغرام) بلوك جديد، خطف أنظار المتابعين

إذ اعتمدت بهذه الجلسة الشعر الأحمر اللون القصير، وارتدت فستاناً أسود اللون قصير مزين بالدانتيل، ونسقت معه حذاء ذهبي اللون لامع برقبة عالية.

متابعو النجمة انهالوا على الفيديو بتعليقات إيجابية أثنوا من خلالها على اللوك الجديد الذي اعتمدته نجمتهم، كما قاموا بتداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب موقع مراسلون.