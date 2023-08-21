هيفاء وهبي وشقيقتها علياء تستمتعان في الساحل الشمالي

تتواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وشقيقتها في الساحل الشمالي للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

هيفاء وهبي وشقيقتها علياء في الساحل الشمالي

وشارك وهبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بشقيقتها أثناء توجدهما في أحد المنتجعات الفاخرة في الساحل، متألقتين بمجموعة من الإطلالات المبهرة التي تتميَّز بالأناقة والإثارة في آن معًا.

في إحدى الصور، تتعانق الشقيقتان بكل حب، إذ ارتدت هيفاء كروسيه كاروهات جاء باللونين الأبيض والأرجواني الفاتح من توقيع Miaou، تميَّز بشيالات سباغيتي متقاطعة، يبلغ سعره 410 دولار، فيما نسقته مع بنطال دنيم رمادي واسع وذو خصر عالٍ من توقيع DIESEL، يبلغ سعره 490 دولار.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما تزيَّنت بوشاح من قماش الحرير الذي جاء باللون النيلي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي لإبراز ملامحها.

وتألقت علياء بفستان أزرق سماوي من قماش الشيفون، تميَّز بقصة "أوف شولدر".



