هيفاء وهبي وباريس هيلتون تتألقان بفساتين فضية.. استوحي منها إطلالتك القادمة

كانت الفساتين اللامعة والمتألقة باللون الفضي من بين الإختيارات الرائجة والأولى بين عاشقات الموضة في السهرات خلال موسم الصيف الحالي، حيث أعطتهن مظهرا مشرقا ولامعا تألقن به خلال مختلف المناسبات المقامة حديثا، حيث يعكس الرقي والبساطة في نفس الوقت ويبرز أناقتهن دون تكلف أو مبالغة فهو الخيار الأول للنجمات العالميات في مختلف المناسبات والإحتفالات نظرا لعمره الطويل في خانة صيحات الموضة حيث يتجدد في كل موسم بإضافات وملامح جديدة.

كما تغني تلك الفساتين بلونها البراق عن الحاجة للكثير من المجوهرات، فرافقت الفساتين الفضية نجمات الغناء على المسرح ومن أبرزهن بيونسيه التي كان لونها المفضل خلال جولتها الغنائية العالمية الأخيرة "ريناسانس تور" كذلك الأمر بالنسبة لجولة تايلور سويف الأضخم، إضافة إلى مدونات الموضة وكذلك الإعلاميات والفنانات.

وفي هذا المقال نستعرض لك أجمل 3 إطلالات باللون الفضي من وحي لجين عضاضة وهيفاء وهبي وباريس هيلتون:

باريس هيلتون بصيحة الـ"كيب" الأنيقة

في حال كنت من عشاق الإطلالات الرقيقة والناعمة والمتميزة بخطوط انسيابية وأنثوية، فيمكنك استلهام إطلالة حفلة تخرجك أو حفلة خطوبة صديقة أو أحد من الأقارب من النجمة العالمية باريس هيلتون التي أطلت بفستان فضي من توقيع (Stella McCartney) حيث جمع الفستان الأنيق في تصميمه بين الرقة والأناقة.

تميز الفستان بخصر وقصة محددة مع فتحة ياقة دائرية ضيقة، وانسدل بقصة قصيرة تتسع قليلا من الأسفل، وانسدل الوشاح الخلفي من منطقة الأكتاف فوق ذراعيها على شكل أكمام مفتوحة حيث اتصل مع نهاية الفستان الخلفية بشكل أنيق.

ولم تكتف النجمة الشهيرة ببريق الفستان فحسب بل أضفت لمساتها الأنثوية بارتداء القفاز المفتوح الذي تعشقه بتصميم مرصع بكريستالات "شواروفسكي" التي جاءت بشكل متناغم مع الفستان، كما انتعلت حذاء "ميتاليك" باللون الفضي، أما شعرها الأشقر فسحبته للخلف على شكل ذيل حصان عالي مع ظلال ماكياج برونزية فاتحة وأقرب للون البني.

هيفاء وهبي تشع أنوثة بفستان من وحي الثريا

بدت النجمة اللبنانية غاية في الأنوثة بتصميم مبهر بحرفة عالية من تصميم المصمم حسين الجسمي بإطلالة سهرة جذابة واستعراضية ملائمة لأجواء أغاني الفنانة المتألقة، وكانت الإطلالة عبارة عن فستان ميني مرصع بالتطريزات الفضية الكريستالية مع لمسات من اللؤلؤ تغطي الفستان الضيق على شكل سلاسل براقة حيث صمم الفستان بقصة مجسمة مع الأكمام الطويلة والياقة العالية، وزاد الإطلالة اللامعة حذاء "بوتس" عالي يصل إلى حد الفخذ بتطريز مطابق للفستان المبهر.

واختارت طلاء أظافر أحمر أبرز جمال الإطلالة مع ماكياج بظلال برونزية وبنية أنيقة.

لجين عضاضة تتألق بفستان فضي قصير

أما بالنسبة للجين عضاضة، فقد استعرضت أناقتها بلوك سهرة فضي ناعم وراقي،بفستان قصير وضيق بالأكمام الطويلة والضيقة، مصمم على شكل شبكة كريستالات مترابطة بتصميم هندسي منتظم وأنيق من "بالمان"، مع تفاصيل أطراف تلقائية على شكل "شراريب" تزين أسفل الفستان وأطراف الأكمام، ونسقت لجين فستانها البراق مع حقيبة يد مرصعة وصندل فضي بكعب عالي، أما من ناحية المجوهرات فاكتفت بأقراط ماسية زادتها أناقة مع تسريحة الشعر الويفي المنسدلة بشكل بسيط.