سر العلاقة التي تجمع بين هيفاء وهبي والمصمم الإيطالي روبيرتو كافاللي

تعتبر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي واحدة من أكثر الفنانات المتألقات على ساحة عالم الفن في عصرنا الحالي فمنذ أكثر من 18 عاما في عالم الإستعراض والتمثيل والغناء، ما تزال هيفاء وهبي تتصدر الـ"تريند" والصفحات الأولى بإطلالاتها المتميزة والأنيقة التي تصبح بغضون ساعات قليلة حديث صحافة وعالم محبين الموضة والجمال، نظرا لذوقها الخاص والمتفرد باختيار أجمل إطلالات وقطع أزياء فريدة.

وارتبط منذ سنين عديدة اسم الفنانة اللبنانية الأنيقة بتصاميم المصمم الإيطالي المبد "روبيرتو كافاللي" في هذا المقال نستعرض لكم سلسلة من أجمل التعاونات التي جمعت الفنانة مع المصمم.

السنوات المبكرة من شهرة هيفاء وهبي

كان الظهور الأول للفنانة اللبنانية المتألقة في عام 2008 بأحد تصاميم روبيرتو كافاللي الأكثر أيقونية من مجموعة خريف وشتاء 2006 بالنقشة الحيوانية التي تميز بها الإيطالي عن غيره من المصممين، فيعرف مصمم الأزياء الأسطوري بتميزه حيث يعتمد الحيوانات وتحديدا فرائهم ونقوشات أجسامهم على أنها أكثر مصادر الوحي والإلهام التي تتيح له الرؤية الإبداعية الواسعة لتصاميمه بشكل دائم.

وكان ظهور هيفاء مميزا حيث اعتمدت أحد أكثر فساتين تلك المجموعة شهر باللونين الأصفر والأسود وهما من خليط الألوان الأكثر رواجا لهذا الموسم وموسم الخريف المقبل، حيث يبقى خليط الأسود والأصفر أيقونيا مهما مر عليه من الوقت تماما كما هي إطلالات هيفاء وهبي.

إطلالة بسيطة وراقية خلال عيد ميلاد أصدقاء هيفا

ومن أحد الإطلالات الحديثة التي أطلت بها الفنانة خلال الفترة الأخيرة، كانت بتصميم روبيرتو كافاللي بفستان "درابيه" ومطبوع بنقشة الفهد الأيقونية التي تميز العلامة مع رسومات مطبوعة لأوراق الأشجار وخطوط فنية هندسية متطابقة، وكانت الإطلالة راقية وغير متكلفة.

إطلالة مسابقة تحكيم ملكة جمال لبنان

بكونها أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2021، أطلت النجمة اللبنانية بتصميم مميز بالقصة المليئة بتفاصيل "cut out" التي أبرزت خصر وقوام الفنانة الممشوق من الأعلى، كما تميز الفستان بالجزء العلوي الذي جاء بتطاريز راقية باللون البنفسجي واللون الـ"موف" الغامق وبفتحة صدر واسعة امتدت حتى البطن.

وانسدل الجزء الثاني من الفستان من أسفل الخصر بتنورة "flow" بقماش الشيفون المطبوع بطبعات زهرية بنفسجية راقية زادت من فخامة الفستان.

فستان أجمع على حبه بيونسيه وهيفاء

أعادت هيفاء وهبي خلال عام 2013 ارتداء واحد من أجمل تصاميم المصمم روبيرتو كافاللي من مجموعة صيف 2007 كانت قد سبق وارتدته المطربة الأميريكية بيونسيه خلال عام 2008 وجاء الفستان بطول "ميني" بفتحة صدر مربعة عميقة، وأكمام بطول متوسط ونسقت هيفاء الإطلالة بطريقة أنثوية جميلة مع حذاء باللون الفضي الذي جاء بنفس لون الفستان الراقي.

ومن أحد أجمل الفساتين التي اعتمدتها الفنانة من المصمم والتي كانت باللون الجنزيري الفاخر بطيات ملكية كتلك المستوحاة من العصر الروماني الذي فاض بالأنوثة والرقة، وبفتحة صدر عميقة وتفاصيل أحزمة عانقت الجسد بكل أناقة لتنحت الخصر وتبرزه بشكل جميل.