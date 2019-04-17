هيفاء وهبي و أزياء على خطى أحلام (صور)

صيحات غير تقليدية للأزياء اعتادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اعتمادها خلال الأشهر القليلة الماضية، ربما جاء أكثرها غرابة الفساتين المضيئة التي ترتديها مؤخرًا، وآخرها الصورة التي نشرتها اليوم عبر حسابها بموقع تبادل الصور الفيديوهات (إنستجرام).

وارتدت هيفاء فستانًا قصيرًا مزينًا بـ(ترتر) خارجي، يشبه الريش، جاءت بعض أجزائه مرصعة بأضواء ملونة عند الأكمام، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياج قوي، وعلقت على الصورة قائلة: (كن سعيدًا.. كن مشرقًا.. كن أنت).

ردود فعل متنوعة تلقتها الفنانة اللبنانية خلال ساعتين من نشرها للصورة عبر حسابها، إذ حازت إطلالتها إعجاب عدد من متابعيها، فيما شبهها البعض بإطلالات المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، التي تعتمد على كثرة تفاصيل أزيائها، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: (أحلام فرع لبنان)، (كأن أحلام في الصورة)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت هيفاء قد ظهرت بإطلالة مضيئة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس في يناير الماضي، إذ ارتدت فستانًا (نيون) ما جعلها تبدو وكأنها تنير في الظلام.