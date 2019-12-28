هيفاء وهبي و الكلمة الحاسمة في قضية زواجها من مدير أعمالها

خرج محمد وزيري (المنتج ومدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق)، عن صمته ورد لأول مرة على شائعات زواجه السري من هيفاء التي انتشرت قبل فترة، في ظل صمتهما.

ورد وزيري على اسئلة متابعيه عبر (انستجرام)، التي لاحقته بكثافة حول سبب عدم إعلانه الزواج من هيفاء وهبي، ليرد قائلًا: (عشان مش حقيقي)، ليقطع بذلك الشك حول زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية، حسب موقع صدى البلد.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم الأكشن الرومانسي (عقدة الخواجة) الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم..

