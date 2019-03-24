بالصور: وأخيرًا محمد رشاد ومي حلمي يقيمان حفل الزفاف بعد إلغائه في المرة الأولى!

حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

بعد أن شغلوا الجمهور والمتابعين على جميع المنصات في الوطن العربي بسبب إلغاء الزفاف، أعلن الثنائي محمد رشاد ومي حلمي بشكل مفاجئ عن إقامتهما وأخيرًا لحفل زفافهما بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين وتم مشاركة بعض الصور من الحفل.

وكان المذيع تامر شلتوت قد شارك أول صورة من حفل الزفاف وأكد أنه تم إقامته، وترك تعليقًا على الصورة قال فيها: "الف مبروك لاحلى عريس وعروسه..ربنا يتمم لكم على خير ويكتب لكم كل الخير ويباركلكم في بعض".

ويأتي هذا القرار في إعادة إقامة الزفاف مرة أخرى، بعد الانفصال بين محمد رشاد ومي حلمي والذي دام لمدة 5 أشهر، وكانت مي حلمي قد أعلنت عن خبر عودتها لمحمد رشاد بعد أن نشرت صورة لها بفستان الزفاف عبر حسابها على تويتر وعلقت:

"ايه مشكلتكم في أن الواحد يفرح ومش لازم يفرح البلد كلها معاه، هو في ايه جرا للناس ايه مش كفاياكم قولتو وعدتو وحصل وما حصلش وما فتحتش بوقي ولا قولت صح من غلط، حياتي مش خبر ومش سبق ولو سبق ترجعلي اديها لمين كفاياكم اعرفو افرحو للناس حرام عليكم سبونا نفرح النهاردة".