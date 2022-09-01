وائل جسار عن أزمة ميريام فارس وفارس كرم: "مش الصورة يلي تكبره"

تصاعدت حدة الخلافات بين الفنانين اللبنانين فارس كرم وميريام فارس، حتى وصل الأمر لمس العرض والشرف والتوعد باللجوء إلى القضاء.

رد وائل جسار على أزمة ميريام فارس وفارس كرم

وكشف الفنان اللبناني وائل جسار عن رأيه بالأزمة بين مواطنيه فارس كرم وميريام فارس، مٌشيرًا أن قيمة الفنان لا تتعلق بحجم صورته في بوستر دعائي، لا سيما أن الخلاف بدأ بين الثنائي بسبب اختلاف حجم صورتهما في البوستر الدعائي لحفلهما المشترك في مدينة جدة السعودية.

وقال في تصريحات له ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": مش الصورة هي اللي تكبره، لكن لما يكون عندك تاريخ يحكي عنك، بالتالي المفروض يكون في شوية تميُّز".

وتابع: "لما فنان يشوف فنان آخر عنده تاريخه، المفروض يقول بينه وبين نفسه مش مظبوط تكون الصورة بنفس الحجم، ولكن بالنسبة لإلي أنا ما عندي مشكلة".

أزمة ميريام فارس وفارس كرم

وتعود أصل الخلافات بين الفنانين بسبب بوستر دعائي لحفلهما الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم جدة، حيث أن صورة ميريام بدت أكبر حجمًا من صورة فارس كرم، وهو الأمر الذي دفعه للانسحاب من الحفل، ثم إعلان إلغائه من قبل الجهة المنظمة.

وكانت ميريام قد بررت ظهور صورتها بحجم أكبر، بالقول إنها ليست صاحبة القرار في هذا الأمر، ولا حتى فارس، فالشركة المنظمة هي التي صممت البوستر، وطبعته، وأقرت أحجام الصور، مؤكدة حبها الكبير له.

أما فارس كرم، الذي أشعل الخلاف، فقال في رده على سؤال وجه له عن ذات الموضوع: "ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة".

ورغم أن ميريام بدت أنها غير آبهة لهذا الوصف، فلم تقم بالرد مباشرة على زميلها المطرب اللبناني، إلا أنها لم تصمت طويلاً، فقد ظهرت عبر شاشة تلفزيون دبي، برد وصف بـ"القاسي"، قالت فيه: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب"

وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي؟، وكان الرد إنه بيعرف، بدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ليعود كرم للرد عليها باستخدام ألفاظ خارجة، وكتب في تغريدته: "بحب ذكِرك أيام ما كنِت تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل. والباقي بتعرفيه كتير منيح.. صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا"، وأرفق التعليق بهاشتاغ يتضمن لفظًا خارجًا.





وأثارت تغريدة كرم غضب ميريام، التي اعتبرته إهانة لها، لاسيما أنه يمس شرفها، وكتبت: "شكلك ما تحّملت الحقيقة بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها".