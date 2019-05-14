وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنه (صور)

احتفل المطرب اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنة وائل التاسع في جو عائلى برفقة زوجته ميراي مقدسي، وسط عدد من الدعوات وآلاف الإعجاب من جهموره.

ظهرت تورتة عيد ميلاد والتى جسدت شخصية اللعبة الإلكترونية الشهيرة (ماريو) وعلق وائل جسار: (ابني وائل كبرت سنة وإن شاء الله عقبال المية سنة بحبك وبشوف حالى فيك تا تخلص الدني)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان وائل جسار كشف فى مقطع فيديو جديد كواليس تسجيل أغنيته الجديدة (شكله بيهزر)، وجاءت كلمات الأغنية التى نشر كواليسها جسار: (اللي جاي على نفسه راجع، جاي بيقلب في مواجع، شكله بيهزر، كان غيره أشطر).