وائل كفوري عن زواج صديقه فارس كرم: (لم أهنئه للآن!)

أعلن الفنان فارس كرم عن زواجه منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن صديقه الفنان وائل كفوري لم يهنئة.

ورغم كل الشائعات التي قالت ان وائل كفوري أحيا زفاف فارس، حيث أنه أحد أصدقائه المقربين، إلا أن الأول نفى الأمر، وقال: (لم أقدم له التهاني، الوقت يمر أحيانا بسرعة ولا ننتبه لهذه الامور، لكنه لا يعتب عليّ وهو صديق قريب مني).

هذا و ضجت مواقع التواصل بخبر زواج فارس كرم من فتاة تدعى هبة عزيز في أجواء عائلية بسيطة، في مسقط رأسه في بلدة جزين الجنوبية، كما تم تسريب صور لعروسه التي تعمل مدرسة علوم أحياء في نفس البلدة وتبلغ من العمر 33 عاماً.

وتناقلت التقارير الصحفية أن عروس فارس كرم هي صديقة طفولته، حيث يجمع بين عائلتها وعائلته علاقة صداقة قديمة.